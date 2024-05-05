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Россиянам назвали салат, который поможет снизить давление. Рецепт элементарный

Кардиолог Жито: если поднялось давление, сделайте салат из огурцов и сельдерея. От скачков давления страдают многие люди. Проблема может возникнуть по разными причинам, но главное вовремя разобраться в них и принять меры. Причём не всегда нужно прибегать к помощи лекартсв, снизить давление можно и подручными способами. Рассказываем, как именно.

Кардиолог рассказ, почему поднимается давление и как его снизить
© unsplash

Почему поднимается давление

Как рассказал врач-кардиолог Алексей Жито, давление может подниматься по самым разными причинам. Причём они не всегда будут связаны с каким-то серьёзным заболеванием. Среди причин назвал:

  • Стресс;
  • Физическую нагрузку;
  • Эмоциональное перенапряжение;
  • Нарушение режима дня;
  • Злоупотребление кофе, алкоголем и сигаретами;
  • Пропуск приёма гипотензивных препаратов.

Скачок давление может произойти где угодно и аптечка не всегда может оказаться под рукой, поэтому он назвал несколько приёмов для самопомощи.

Как снизить давление

  1. Успокойтесь и исключите любую нагрузку. Нужно расслабиться, сесть в удобное кресло и открыть окно или форточку. От стесняющих элементов одежды тоже лучше избавиться;
  2. Не делайте резких движений. Не пытайтесь резко вставать и двигаться по комнате. Вам нужен отдых хотя бы на 30 минут;
  3. Сядьте правильно. После того, как вы немного полежали и вам полегчало, нужно сесть на высокий стул или кровать так, чтобы ноги свисали и не касались земли. Это улучшит кровообращение;
  4. Съешьте салат из огурцов. Они должны быть свежими, а не солёными и хорошо бы добавить туда сельдерей. Получится хороший мочегонный коктейль. Масло и соль добавлять нельзя;
  5. Выпейте зелёный чай. Он поможет избавиться от лишней жидкости в организме. Но будьте внимательны, эффект может быть и обратным, предупредил медик. Подойдёт также красный, жёлтый чаи, молочный улун или цикорий.
  6. Забудьте про телефон и громкую музыку. Любые раздражители будут только мешать прийти в норму. Но классическая музыка будет кстати.

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