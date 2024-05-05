Кардиолог рассказ, почему поднимается давление и как его снизить

Кардиолог Жито: если поднялось давление, сделайте салат из огурцов и сельдерея. От скачков давления страдают многие люди. Проблема может возникнуть по разными причинам, но главное вовремя разобраться в них и принять меры. Причём не всегда нужно прибегать к помощи лекартсв, снизить давление можно и подручными способами. Рассказываем, как именно.

© unsplash

Почему поднимается давление

Как рассказал врач-кардиолог Алексей Жито, давление может подниматься по самым разными причинам. Причём они не всегда будут связаны с каким-то серьёзным заболеванием. Среди причин назвал:

Стресс;

Физическую нагрузку;

Эмоциональное перенапряжение;

Нарушение режима дня;

Злоупотребление кофе, алкоголем и сигаретами;

Пропуск приёма гипотензивных препаратов.

Скачок давление может произойти где угодно и аптечка не всегда может оказаться под рукой, поэтому он назвал несколько приёмов для самопомощи.

Как снизить давление

Успокойтесь и исключите любую нагрузку. Нужно расслабиться, сесть в удобное кресло и открыть окно или форточку. От стесняющих элементов одежды тоже лучше избавиться; Не делайте резких движений. Не пытайтесь резко вставать и двигаться по комнате. Вам нужен отдых хотя бы на 30 минут; Сядьте правильно. После того, как вы немного полежали и вам полегчало, нужно сесть на высокий стул или кровать так, чтобы ноги свисали и не касались земли. Это улучшит кровообращение; Съешьте салат из огурцов. Они должны быть свежими, а не солёными и хорошо бы добавить туда сельдерей. Получится хороший мочегонный коктейль. Масло и соль добавлять нельзя; Выпейте зелёный чай. Он поможет избавиться от лишней жидкости в организме. Но будьте внимательны, эффект может быть и обратным, предупредил медик. Подойдёт также красный, жёлтый чаи, молочный улун или цикорий. Забудьте про телефон и громкую музыку. Любые раздражители будут только мешать прийти в норму. Но классическая музыка будет кстати.

О том, как не стать гипертоником, «Секрет» подробно рассказал тут.