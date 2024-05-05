Кардиолог рассказ, почему поднимается давление и как его снизить

Россиянам назвали салат, который поможет снизить давление. Рецепт элементарный
Кардиолог Жито: если поднялось давление, сделайте салат из огурцов и сельдерея. От скачков давления страдают многие люди. Проблема может возникнуть по разными причинам, но главное вовремя разобраться в них и принять меры. Причём не всегда нужно прибегать к помощи лекартсв, снизить давление можно и подручными способами. Рассказываем, как именно.
Почему поднимается давление
Как рассказал врач-кардиолог Алексей Жито, давление может подниматься по самым разными причинам. Причём они не всегда будут связаны с каким-то серьёзным заболеванием. Среди причин назвал:
- Стресс;
- Физическую нагрузку;
- Эмоциональное перенапряжение;
- Нарушение режима дня;
- Злоупотребление кофе, алкоголем и сигаретами;
- Пропуск приёма гипотензивных препаратов.
Скачок давление может произойти где угодно и аптечка не всегда может оказаться под рукой, поэтому он назвал несколько приёмов для самопомощи.
Как снизить давление
- Успокойтесь и исключите любую нагрузку. Нужно расслабиться, сесть в удобное кресло и открыть окно или форточку. От стесняющих элементов одежды тоже лучше избавиться;
- Не делайте резких движений. Не пытайтесь резко вставать и двигаться по комнате. Вам нужен отдых хотя бы на 30 минут;
- Сядьте правильно. После того, как вы немного полежали и вам полегчало, нужно сесть на высокий стул или кровать так, чтобы ноги свисали и не касались земли. Это улучшит кровообращение;
- Съешьте салат из огурцов. Они должны быть свежими, а не солёными и хорошо бы добавить туда сельдерей. Получится хороший мочегонный коктейль. Масло и соль добавлять нельзя;
- Выпейте зелёный чай. Он поможет избавиться от лишней жидкости в организме. Но будьте внимательны, эффект может быть и обратным, предупредил медик. Подойдёт также красный, жёлтый чаи, молочный улун или цикорий.
- Забудьте про телефон и громкую музыку. Любые раздражители будут только мешать прийти в норму. Но классическая музыка будет кстати.
О том, как не стать гипертоником, «Секрет» подробно рассказал тут.
Секрет Фирмы: главные новости