Как справиться с хандрой после зимы и вернуть организму силы

На улице наконец‑то весна! Радоваться надо, а большинство волгоградцев испытывают упадок сил и хандру. Винить в этом мы привыкли весенний авитаминоз. Но виноват ли он? На вопросы «витаминные» корреспондента «Волгоградской правды.ру» отвечает специалист по профилактической медицине Екатерина Сергеева.

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Авитаминоз – миф?

– Екатерина Викторовна, весна и авитаминоз для многих волгоградцев являются словами-синонимами. Они правы?

– Нет. О настоящем авитаминозе можно говорить, только если вы встречаете весну на Северном полюсе и при этом всю зиму питались исключительно сухим пайком и не видели солнца. Авитаминоз – это тяжелое патологическое состояние, связанное с острой нехваткой в организме витаминов. Весенний авитаминоз у здорового жителя современного мегаполиса – это миф. Состояние же, связанное с недостаточным поступлением в организм витаминов и микроэлементов, называется гиповитаминозом.

– Но откуда гиповитаминоз? Сегодня же нет острой проблемы с овощами и фруктами – они в продаже круглый год

– Фрукты и овощи, которые сохранились до весны, уже практически не содержат витаминов. К тому же многие витамины легко разрушаются под действием света, кислорода (при хранении на свежем воздухе), при контакте с металлами. Второй важный момент: многие из нас к весне накапливают усталость, а усталость и стрессы повышают расход витаминов в нашем организме. И еще одна причина витаминной недостаточности – диеты, особенно монодиеты. Отсюда и гиповитаминоз».

Страдают все органы

– Как определить, что у тебя не хватает витаминов и микроэлементов?

– О том, что витаминов не хватает, могут свидетельствовать изменения в организме. Человек становится сонливым, вялым или, наоборот, агрессивным, раздражается. Тускнеют и секутся волосы, слоятся и ломаются ногти, становится бледной и сухой кожа. Губы быстро пересыхают и трескаются, на них возможно появление герпеса. Человек начинает часто болеть простудами и ОРВИ, у него обостряются его хронические заболевания. Но для того чтобы точно узнать, хватает ли витаминов, нужно сделать развернутый анализ крови.

– Недостаток каких именно витаминов наш организм переживает тяжелее всего?

– Прежде всего, витамина С, он нужен для того, чтобы сосудистые стенки были плотными, эластичными. При его дефиците начинается кровоточивость, в том числе и десен. Еще один витамин, с дефицитом которого мы часто сталкиваемся, – это В1. Все витамины группы В влияют на обменные процессы в организме, но при дефиците витамина В1 развиваются нарушения со стороны нервной системы. Это полинейропатия с поражением нервов нижних конечностей. Боли в мышцах ног, мышечная слабость, а при тяжелых формах – вплоть до парезов и параличей нижних конечностей – это результат как раз недостатка витамина В1.

– А витамин D, ему вообще приписывают много полезных свойств – это правда?

– Да, этот витамин наш организм вырабатывает самостоятельно под действием солнца. Уже доказана устойчивая связь: астма, рак молочных желез, когнитивные нарушения, депрессии, проблемы с памятью, патологии зубов, паркинсонизм, инфаркты, инсульты никогда не излечатся, если будет сохраняться дефицит витамина D.

Витаминный конфликт не страшен

– Лучше восполнять дефицит витаминов продуктами питания или препаратами?

– Доказано, что лучше усваиваются витамины из натуральных продуктов. Однако компенсировать все наши потребности в витаминах только за счет продуктов питания достаточно трудно даже летом. Например, чтобы восполнить суточную потребность в витаминах и микроэлементах, нужно каждый день съедать не менее 1,5–2 кг плодов, ягод и овощей. Это почти нереально, поэтому периодически необходимо включать в свой рацион поливитаминные препараты. Если, конечно, на них не возникает аллергических реакций.

– Есть мнение, что витамины нельзя принимать в составе комплексов, потому что существует так называемый «витаминный конфликт»…

– Раздельный прием витаминов – маркетинговая история. Ведь с пищей нам поступают разные витамины, минералы и микроэлементы. Все они вместе растворяются в кишечнике и все вместе всасываются. Однако иногда действительно имеет смысл их разделять, чтобы получать более равномерное поступление. И еще один важный момент: витамины не нужно пить постоянно. Оптимальный курс для здорового человека составляет 2–6 недель. После этого перерыв 45–60 дней.

Вкусно и полезно

– Давайте вернемся к продуктам питания. Весна – повод поменять свой рацион?

– Если хотите заботиться о своем здоровье, то – да. Ежедневное питание должно быть сбалансированным, но весной – особенно. В рацион должны входить растительные масла, рыбий жир, сметана, мясо, печень, куриные яйца, шпинат, морковь, орехи, молоко, цитрусовые, болгарский перец и другие свежие овощи, капуста разных видов, сыр, бобовые, зеленый чай, отруби, цельнозерновой хлеб, дрожжевые продукты и пивные дрожжи, репчатый лук, бананы, авокадо.

– Но не факт, что польза от овощей и фруктов будет. Известно же, что витамины разрушаются при обработке…

– Поэтому их надо есть либо сырыми, либо учиться правильно готовить. Существуют специальные способы, - подчеркнула Екатерина Сергеева. - Например, забрасывать овощи в кипящую воду и варить их под крышкой, чтобы избежать избыточного парообразования – это в какой‑то степени снижает потерю витаминов. Следуйте этим и другим правилам, и гиповитаминоз вам будет не страшен.

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