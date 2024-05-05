Диетолог рассказал, сколько пасхальных яиц можно съесть за день

Одним из главных праздников для православных является Светлая Пасха, а ее символов – украшенные яйца. Это первая пища после суток, которые верующие проводят в голоде.

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Диетолог Людмила Денисенко в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, что сколько их можно съесть, чтобы не навредить организму.

Она отметила, что накануне Пасхи врачи рекомендуют питаться небольшими порциями, а после службы можно и нужно съесть одно яйцо, небольшой кусочек кулича и выпить глоток кагора.

Денисенко посоветовала не варить яйца вкрутую, поскольку они тяжело и долго перевариваются. Употребление нескольких сваренных вкрутую яиц может спровоцировать воспаление желудка или кишечника, которые не привыкли пока к тяжелой пище.

Она рекомендовала варить пасхальные яйца дольше 5-6 минут. Такие яйца будут храниться меньше — не дольше трех дней в холодильнике.

По словам диетолога, яйца содержатся и в выпечке, в том же куличе, в связи с этим за день не рекомендуется есть больше 2-3 штук.