Биолог назвала фрукты и ягоды для снижения давления

Некоторые фрукты и ягоды способны снизить артериальное давление, рассказала биолог Ирина Лялина.

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«Прежде всего, это продукты, богатые калием, например, бананы и шпинат: в банане около 422 мг калия, а в шпинате – 558 мг», – отметила эксперт.

Людям с высоким давлением также стоит обратить внимание на авокадо. В этом продукте много не только калия, но и жирного алкалоида авокадена. Папайя и кокос также снижают и нормализуют давление, в них калия до 600 мг, пояснила эксперт.

Способствуют нормализации давления такие ягоды, как клубника, малина, смородина.

«И смородина из них – на первом месте. Стоит обратить внимание на боярышник, черноплодную рябину, жимолость и калину», – добавила Лялина.

По словам биолога, боярышник, свежий или сухой, эффективнее в настойке или в отваре. Жимолость лучше употреблять свежей или в желе. Калину и черноплодную рябину рекомендуется перетереть и заморозить, чтобы делать потом морсы и компоты, пишут «Известия».

Ранее ученые установили, что пожилые люди, принимающие пищу с достаточным содержанием мелатонина, более позитивны.