Ученые назвали лучший тип питания для психики

Из четырёх типов питания сбалансированное здоровое учёные назвали лучшим для мозга, психического здоровья и сохранения когнитивных функций. При таком стиле питания в рационе мало жиров и сладостей, много свежих овощей, фруктов, рыбы, качественных жиров, заявила главный внештатный терапевт Минздрава России, академик Оксана Драпкина.

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«Наилучшие результаты показало именно сбалансированное здоровое питание. Оно коррелировало с лучшим психическим здоровьем, когнитивными функциями и даже более высоким уровнем серого вещества в мозге по сравнению с теми, кто придерживался менее разнообразных диет», — приводит мнение эксперта портал «МедикФорум».

Четыре основных типа питания учёные выделили, исследовав рацион 182 тысяч человек. Вторым типом питания назван вегетарианский — полный отказ от мяса, молока и яиц, третьим — питание с ограничением крахмалистых продуктов: картофеля, риса, зерновых, бобовых. Четвёртый предполагает высокобелковое питание с низким содержанием клетчатки, например, кето-диета или диета Аткинса.

Принципы здорового питания особенно важны для людей старшего возраста, отметила Драпкина. Важно, чтобы в рационе были высококачественные продукты, богатые макро- и микронутриентами. Калорийность рациона — в пределах 1600 — 1800 ккал для лиц с сидячим образом жизни и около 2200 ккал — для активно работающих и много двигающихся людей.