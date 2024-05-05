Ходьба по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%. Исследование кардиологов

Исследование, представленное на Европейской кардиологической конференции, проливает свет на одну из самых недооцененных полезных привычек. Она, согласно подсчетам ученых, снижает риск смерти от любых причин на 24%, а риск смерти от сердечных заболеваний и того больше — примерно на 39%. Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав данные девяти ранних исследований, в которых в общей сложности приняли участие 480 479 человек в возрасте от 35 до 84 лет.

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«Хотя выводы требуют дальнейшего подтверждения, наше исследование показало, что чем больше ступенек пройдено, тем больше пользы. Поэтому, будь вы на работе, дома или где-либо еще, поднимайтесь по лестнице», — приводит слова автора исследования Софи Пэддок издание NY Post.

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На вопрос, как много пролетов в день нужно пройти, чтобы получить преимущества для здоровья, ответила кардиолог Карлин Лонг.

«Я думаю, что если люди смогут проходить от 6 до 10 лестничных пролетов в день, это будет хорошей целью», — высказалась эксперт.

По данным аналогичного исследования, накопительный эффект от таких тренировок и улучшение состояния здоровья заметны уже через 4-8 недель.