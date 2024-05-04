Почему нужно хранить хлеб в морозилке

Хранение хлеба в морозилке делает его полезнее. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, хлеб лучше держать в морозильной камере, потому что таким образом он дольше хранится, а также меняется гликемический индекс этого продукта.

— Хлеб содержит крахмал, и если его охладить, он становится резистентным. После его потребления в пищу у человека меньше повышается уровень глюкозы в крови, и жир не откладывается в лишние килограммы, — сказала Соломатина.

Кроме того, при таком способе хранения хлеб становится полезнее, он медленнее переваривается и питает микробиоту кишечника.

Специалист отметила, что также можно хранить хлеб в закрытых емкостях из натуральных материалов. А вот в пакете или деревянной хлебнице — нельзя.

— Хлеб не рекомендуется хранить в пакете или в деревянной хлебнице, потому что таким образом в изделии быстрее развиваются патогенная микрофлора, бактерии и грибок из-за повышенной влажности, — объяснила собеседница «ВМ».

Елена Соломатина рассказала «ВМ», как выбрать полезный пасхальный кулич и в каком количестве его нужно есть, чтобы не навредить организму. По словам диетолога, все магазинные куличи пекут из муки высшего сорта и большого количества сахара, и у них высокий гликемический индекс. Поэтому лучше заняться выпечкой самостоятельно. Важно не переедать куличей на Пасху и ограничиться небольшим количеством, которое не превысит допустимую норму калорий в сутки, предупредила диетолог.