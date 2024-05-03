На Урале студенты разработали новые рецепты здорового питания

Внедрение инноваций в пищевой промышленности и общепите - главный вектор развития продовольственной безопасности. Чтобы удовлетворить запрос потребителей, ориентированных на функциональное питание (другое название - здоровое, правильное питание), производители экспериментируют с новыми рецептами, методами обработки и хранения продуктов.

По словам профессора кафедры пищевой инженерии УрГЭУ Розы Тимаковой, свердловские предприятия пищепрома, а их в регионе 800, активно внедряют полезные, биологически активные добавки в привычную рецептуру. В частности, в молочные продукты добавляются травы, специи, злаковые, плодово-ягодное сырье. Хлебобулочные изделия для здорового образа жизни выпекаются с цельным, пророщенным или биоактивированным зерном, куркумой и отрубями. Повысить сохранность пряностей помогает обработка ионизирующим излучением.

- Благодаря содержанию эфирных масел они являются своеобразным консервантом, но в то же время сами содержат большое количество спорообразующих микроорганизмов, обладающих высокой термоустойчивостью. Для увеличения срока годности черного и красного перца, паприки, куркумы и имбиря многие производители применяют ионизирующее излучение. Выбор дозы зависит от степени зараженности микроорганизмами и требований безопасности, - пояснила автор исследования.

В сторону инновационных технологий смотрит и будущее поколение технологов, как показала международная научно-практическая конференция, которая прошла в рамках Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге. Студенты не просто задумались, что и как мы едим, но и высказали много дельных предложений. К примеру, ребята считают, что применение антиоксидантов увеличит сроки хранения колбасы. Также они продумали, как можно усовершенствовать технологии производства растительных аналогов кисломолочных продуктов, и даже изобрели фруктовый концентрат на основе растительного сырья для военнослужащих.

Большой отклик вызвала работа Дарьи Шестаковой, которая составила рецептуру конфет, обогащенных фитонутриентами цитрусовых. По словам девушки, в стране остро стоит проблема переработки апельсиновых корок, бизнесу пора научиться рационально использовать все ресурсы.