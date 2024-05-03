Врач предупредил о разрушающей зубы распространенной привычке

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян о том, что использование зубной нити разрушает зубы. Выпуск, в котором врач рассказал о вреде этой распространенной привычки, доступен на платформе «Смотрим».

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Шаргородский отметил, что использование зубной нити вредит зубам.

«Не надо вот этих зубных нитей. Тем, кто это придумал, стоматологи должны каждый день платить зарплату: они делают все, чтобы у стоматологов было больше работы», — заявил врач.

Специалист рекомендовал для тщательной очистки зубов использовать ирригатор.

«Ирригатор не исключает зубную щетку — это разные вещи и разная степень приложения ко всему», — заключил медик.

Ранее Шаргородский назвал «убийством зубов» использование зубочисток. По словам специалиста, зубочистки разрушают межзубной сосочек, а впоследствии и костную ткань, которая окружает зубы.