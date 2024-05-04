Врач объяснила, почему куличи на Пасху надо есть именно с яйцами

После Великого поста разговляются по традиции яйцом и кусочком кулича. Почему именно это сочетание можно назвать разумным и полезным, объяснила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

"Яйца - это идеальная пища, и недаром это один из первых продуктов, который дают в прикорме младенцам. Белок из него усваивается на 98%, при том, что, например, из грибов - всего на 20%", - пишет она.

Если вы хотите восстановиться после тяжелой болезни, нарастить или удержать мышечную массу, ешьте яйца. Причем в желтке белка намного больше, чем в белке, продолжает врач.

Таким образом, если съесть углеводный кулич вместе с яйцом, замедлится рост глюкозы в крови, а запасы жировой ткани будут меньше, чем если съесть просто кусок кулича.