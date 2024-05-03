Диетолог рассказала, чем опасен дефицит калорий при похудении

Врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает о возможных тяжёлых психологических последствиях и даже развитии анорексии при дефиците калорий.

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В интервью «Вечерней Москве» она отметила, что многие люди, стремящиеся похудеть, совершают ошибку, значительно сокращая количество потребляемых калорий.

Эксперт подчеркнула, что если показатели приёма пищи ниже базального метаболического уровня (уровня обмена веществ в состоянии покоя), то это очень плохой знак. Организм не может получать энергию из воздуха и начинает брать её из мышечной массы. Это приводит к выработке кортизола, который ограничивает функции организма.

Соломатина объяснила, что в первые две недели питания с показателем в тысячу килокалорий человек быстро снижает вес, и даже память может улучшиться. Однако уже через две недели начнётся обратный процесс: тормозная функция организма усилится, и он начнёт брать энергию не из жировой массы, а из мышечной. Процесс похудения замедлится.

Если не прекратить такое питание, человек может превратиться в «скелет с толстым животом». То есть, хотя вы и похудели, живот никуда не уйдёт, потому что организм будет пытаться сохранить жиры из-за дефицита калорий. Жир в этом случае становится источником жизни, — заявила диетолог.

Многие после такого результата начнут придерживаться диеты ещё строже, что может привести к развитию психических проблем и тяжёлого заболевания — анорексии, предостерегает специалист.

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