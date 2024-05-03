Врач рассказала, какие упражнения помогут справиться с запором

Зухра Павлова, врач-эндокринолог, рассказала в своём телеграм-канале, какие упражнения могут облегчить запор. Врач также отметила, что в этом вопросе важна не только подходящая нагрузка для мышц, но и правильное питание.

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Бег. В процессе или сразу после интенсивной пробежки человеку часто хочется сходить в туалет. Дело в недостатке кровоснабжения толстой кишки: во время физической нагрузки организм направляет кровь от пищеварительной системы к работающим мышцам. Интенсивный бег стимулирует сокращения кишечника, буквально выталкивая его содержимое. При этом, врач предупреждает: если человек раньше не бегал, начинать следует с коротких дистанций, постепенно увеличивая продолжительность тренировки.

Лёгкое кардио. Неторопливые прогулки или поездки на велосипеде тоже помогут справиться с проблемой. Эти виды активности позволяют слегка повысить частоту сердечных сокращений и стимулировать желудочно-кишечный тракт, без резкого смещения кровотока от кишечника. На лёгкую аэробную активность рекомендуется выделять не менее 150 минут в неделю. Некоторые бытовые задачи, такие, как мытьё окон или работа в саду – тоже подходят.

Планка и скручивания. В моторике ЖКТ важную роль играют мышцы живота, их сокращение увеличивает давление во всей брюшной полости. Чем сильнее мышцы, тем больше их сокращения могут способствовать пищеварению. Подойдут упражнения на сгибания и скручивание туловища.

«Планка поможет повысить внутрибрюшное давление, а скручивания будут стимулировать кишечник», – говорит врач.

Йога. Во время успокаивающих занятий и дыхательных упражнений активизируется парасимпатическая нервная система, которую называют системой «отдыха и переваривания». Йога может быть особенно эффективной для облегчения запоров у людей с синдромом раздражённого кишечника, потому что состояние ЖКТ тесно связано со стрессом, тревогой и депрессивными расстройствами. Внимание, по словам врача, следует обратить на такие позы как скручивание лёжа на спине, кобра и младенец.