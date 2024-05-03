Мясников рассказал, повышает ли кофе риск рака поджелудочной

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы «О самом главном» распространенное убеждение, согласно которому кофе повышает риск развития рака поджелудочной железы. По его словам, сегодня кофе официально относится к противораковым средствам, содержит полифенолы и массу других полезных веществ.

Кофе, наоборот, официально сегодня относится к противораковым средствам. Точка его приложения — печень. И, казалось бы, от печени до поджелудочной недалеко, но кофе официально относится к продуктам, предотвращающим онкопатологию, — подчеркнул врач.

Мясников назвал и другие продукты с противораковыми свойствами, причислив к ним разные виды капусты, включая брокколи, красный рис, морепродукты, печень трески и другие продукты. Кофе же, по его словам, можно пить в разумных пределах — не больше трех чашек в день.

Ранее магистр медицинских наук Лорен Манакер заявила, что кофе может помочь избавиться от запоров, поскольку оказывает влияние на пищеварительную систему. В частности, по словам Манакер, кофе стимулирует работу ЖКТ, заставляет мышцы толстой кишки сокращаться, что приводит к дефекации. Кроме того, естественная кислотность кофе может поспособствовать увеличению выработки кислоты в желудке, что еще сильнее влияет на пищеварение.