Названы самые простые диеты для снижения веса

Диета DASH. Она направлена на снижение кровяного давления и сокращения потребления натрия. Фокусируется эта диета на фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, нежирных белках и нежирных молочных продуктах. Ограничивается потребление холестерина, насыщенных жиров, сладостей.

Средиземноморская диета. Основное внимание в этом случае уделяется цельным, минимально обработанным продуктам, таким как фрукты, овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, рыба и оливковое масло. В умеренных количествах можно употреблять молочные продукты, птицу и яйца, сокращая при этом количество красного мяса и сладостей.

Диета MIND. Она представляет собой смесь средиземноморской диеты и диеты DASH. Предпочтение отдаётся таким продуктам, как ягоды, листовая зелень, орехи, оливковое масло, цельнозерновые продукты, рыба, птица, бобы и немного вина.

Диета с низким содержанием жира. При этой диете сокращается употребление жиров, одновременно человек ест больше сложных углеводов, нежирного белка. Часто такое питание рекомендуется для поддержания здоровья сердца, контроля веса и снижения риска возникновения некоторых видов рака.

Вегетарианская диета. Этот вариант питания включает мясо, птицу и рыбу, но допускает употребление молочных продуктов и яиц, в зависимости от типа вегетарианства.

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Растительная диета. Она акцентируется на цельных, минимально обработанных растительных продуктах, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи и семена. Исключаются продукты животного происхождения.

Флекситарианская диета. Иногда она допускает употребление мяса и продуктов животного происхождения. Основное внимание в этой диете уделяется фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам, бобовым, орехам и семенам, небольшому количеству мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.

Объёмная диета. Она фокусируется на продуктах большого объёма с низким содержанием калорий. Это фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные белки. При соблюдении этой диеты вы можете есть самые разные группы продуктов.

Палеодиета. В центре её внимания — нежирное мясо, рыба, фрукты, овощи, орехи и семена. При этом исключаются зерновые, бобовые, молочные продукты, рафинированный сахар и обработанные масла. Упор в диете делается на цельные, необработанные продукты.

Противовоспалительная диета. Она нужна для уменьшения воспаления в организме. Эта диета довольно гибкая, в ней нет строгих правил, кроме приоритета цельных, минимально обработанных продуктов, богатых антиоксидантами и фитонутриентами: фруктов, овощей, цельнозерновых, нежирных белков, полезных жиров.

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