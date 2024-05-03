Врач рассказал об опасности грудных имплантов для девушек

В разговоре с «Мослентой», доктор Тигран Алексанян, врач и эксперт в области пластической хирургии, подчеркнул важность осознанного выбора размера грудных имплантов.

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Он выразил опасения относительно установки излишне крупных имплантов, указывая на ряд потенциальных проблем. Один из главных аспектов, на который он обратил внимание, это возможность досрочного опускания груди при использовании слишком больших имплантов, что может существенно нарушить ее эстетику.

Также было отмечено, что излишне большие импланты могут вызвать атрофию тканей молочной железы и привести к ощущению неестественности при пальпации.

Подчеркивалась и важность соответствия размеров имплантов анатомическим особенностям конкретной пациентки, чтобы избежать негативных последствий и обеспечить наилучший результат.

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