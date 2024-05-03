Пасхальный обед: как правильно выходить из Великого поста, не подорвав здоровья

Выходить из Великого поста следует постепенно. Резкое возвращение к обычному питанию после длительных ограничений подрывает здоровье, предупреждают врачи. Как правильно вернуться к повседневному режиму питания, «Клопс» узнал у врача-диетолога Марины Степаненко.

Самая большая опасность, которая поджидает после завершения поста, — это переедание. Когда из рациона исключена часть продуктов, у человека снижается активность ферментов, участвующих в переваривании пищи. Резкий переход к обильному столу часто становиться причиной желудочно-кишечных расстройств.

«Организм начинает сразу включаться в процесс пищеварения. Может случиться, как говорят в народе, заворот кишок. Это чревато острым состоянием, не исключена госпитализация и даже операция», — предупредила доктор.

Выходить из поста следует поэтапно. В праздник Пасхи можно съесть небольшой кусочек кулича, одно яйцо и овощи. Лучше, если они будут тушёные, а не сырые, например, в супе.

«Ни в коем случае не нужно сразу накидываться на мясо! Никаких жареных стейков и шашлыков», — предупредила врач Степаненко.

Рекомендации по питанию

1 день: лёгкие овощные блюда и крупяные каши, разрешено понемногу вводить молочные продукты и яйца.

2 день: можно поесть рыбу.

3 день: включаем в рацион мясо, желательно тушёное.

Первая неделя после поста считается самой ответственной. В этот период лучше всего употреблять легкоусвояемую пищу, которая не будет перегружать организм.

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