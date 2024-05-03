Онколог рассказал, как голодание может навредить организму

После выхода из голодания организм начнет активно накапливать вещества, так как привыкнет к подобным разгрузочным дням и попытается к ним подготовиться, предупредил врач-онколог, заведующий кафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнул, что подобные «запасы» могут нанести вред здоровью.

Организм привыкает к тому, что у него бывают «голодные дни», соответственно, в «сытые дни» он начинает все накапливать, — пояснил врач.

Кроме того, следует внимательно подойти и к отказу от определенных продуктов. Например, лучше всего исключить из рациона пищу, которая является потенциально канцерогенной. Покровский заключил, что для поддержания здоровья и профилактики различных заболеваний вместо голодания лучше сбалансированно питаться.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что дефицит калорий при похудении грозит психологическими проблемами вплоть до возникновения анорексии. Она подчеркнула, что организм не может «добывать энергию из воздуха», поэтому он начнет брать ее из мышечной массы и станет активно вырабатывать кортизол, гормон стресса. Со временем человек рискует превратиться в «скелет с толстым животом».