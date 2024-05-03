Раскрыто, зачем врачи рекомендуют есть так много овощей

В день рекомендуется съедать две или более порций фруктов и пять или более порций овощей. При этом австралийские мужчины употребляют только 1,6 порции фруктов и 2,3 порции овощей в среднем в сутки, а женщины — 1,8 порции фруктов и 2,5 порции овощей.

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Одна порция свежих фруктов представляет собой около 150 грамм, а порция свежих овощей — полстакана варёных овощей или примерно одну чашку салата.

Известно, что потребление большого количества овощей и фруктов снижает вероятность развития диабета 2 типа, болезней сердца, инсульта и некоторых видов рака. Основано это на большом количестве научных данных.

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Вместе с тем ряд недавних исследований даже показал, что для снижения риска возникновения болезней сердца и вероятности ранней смерти нужно съедать около 10 порций фруктов и овощей в день.

Но почему многие не соблюдают эти рекомендации? Диеты с высоким содержанием жиров, сахара и зерновых, как правило, более доступны, чем здоровый рацион с высоким содержанием фруктов и овощей. Кроме того, стоят фрукты и овощи дороже и портятся быстрее, чем обработанные продукты. На их приготовление уходит больше времени и нужно для этого больше навыков.

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