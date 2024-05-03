Названа неожиданная польза клюквы

Клюква улучшает работу кишечника и помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые Университета Лаваля и Института питания в Канаде.

Исследователи выяснили, что полифенолы и олигосахариды в экстракте клюквы стимулируют рост бифидобактерий. Употребление такого экстракта снижает риск развития диабета и кардиометаболических заболеваний.

Клюква также стимулирует бактерию Akkermansia muciniphila, которая обеспечивает защитные функции слизистой оболочки кишечника.

Специалисты отметили также, что включение экстракта клюквы в рацион тормозит развитие хронических заболеваний и воспалительных процессов.

Исследователи подтвердили свои выводы результатами эксперимента с участием 40 добровольцев. Им дали задание употреблять клюквенную добавку в виде капсул два раза в день, утром и вечером, что эквивалентно приему 60 граммов свежей клюквы. В начале эксперимента и через четыре дня у участников были собраны биологические образцы. Их анализ показал, что клюква оказала благотворное влияние на всех испытуемых, пишет EurekAlert.

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