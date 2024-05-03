Могут вызвать привыкание: врач назвала пять худших продуктов для перекуса

Хороший перекус поддерживает здоровый уровень глюкозы в крови и помогает сохранить здоровье. Между тем существуют варианты продуктов, которые ни в коем случае нельзя употреблять в качестве перекуса, говорит доктор Дебора Ли.

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Среди них:

чипсы;

печенье;

торт;

любая выпечка;

шоколад.

Как отмечает эксперт, эти продукты могут вызвать привыкание. Они стимулируют центры удовольствия в мозгу.

Сахар приводит к выбросу дофамина – гормона счастья. Постоянное употребление сладких закусок укрепляет нервные пути, что приводит к тяге к сладкому и синдрому отмены. Жизненно важно разорвать порочный круг и держаться подальше от нездоровой сахарной зависимости.

Дебора Ли говорит, что каждый перекус должен содержать всего 150-200 калорий. Лучше всего выбирать продукты с высоким содержанием белка, клетчатки, в том числе овощи, фрукты, семена и орехи.