Диетолог перечислила самые вредные завтраки

Диетолог Маргарита Королева предупредила об опасности для здоровья английского и венского завтраков. Она напомнила, каким должен в идеале быть первый прием пищи.

«Завтракать всегда нужно в первый час после пробуждения. Это тот прием пищи, на который приходится примерно 30 % всего суточного рациона, так что блюдо должно быть достаточно сытным и при этом удобоваримым для желудка», – отметила она.

По ее словам, лучше всего начинать утро с круп, омлета с овощами и творога. Маргарита Королева советует отказаться от употребления жареных, гиперсоленых и копченых продуктов на завтрак, ведь они могут обострить проблемы с ЖКТ. Это же относится к бекону и всяческим колбаскам, которые являются составной частью известных всем «английских» и «венских» завтраков.

Утром также не стоит употреблять хлопья и другие сладкие завтраки. Они вызовут резкое повышение уровня сахара в крови и быстро переварятся, поэтому уже по приезду на работу вы можете почувствовать легкий голод, передает «Общественная Служба Новостей».

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