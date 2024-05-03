Диетолог назвала вредные и полезные сочетания продуктов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова перечислила вредные и полезные сочетания продуктов.

© Вечерняя Москва

Так, классический пример полезного сочетания — мясо и зелень.

— Железо из мяса лучше всего всасывается в присутствии витамина С. А витамином С нас обеспечивают как раз зелень, овощи. Так что шашлык с зеленью — прекрасное сочетание, — отметила она в комментарии aif.ru.

При этом не стоит часто пить чай или кофе с молоком. Танины, которые содержатся в кофе и чае, ухудшают всасывание минеральных веществ, в частности кальция.

Также немного нарушают усвоение витаминов и минеральных веществ лигнаны — биологически активные вещества, антиоксиданты, которые содержатся в растениях. Они есть в семенах льна, тыквы и некоторых злаковых. Таким образом, если человек ест овсянку на молоке, то кальций усваивается хуже.

В свою очередь диетолог Наталья Павлюк предупредила, что хотя мясо ценный и очень полезный продукт, не стоит употреблять его в больших количествах. Так, рекомендуемая средняя порция шашлыка составляет не более 150 граммов, передает «Царьград».

Постоянная тяга к сладкому может быть предвестником серьезных заболеваний. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.