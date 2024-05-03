Какие продукты помогают сохранить молодость в 60 лет

По данным специалистов Роспотребнадзора, определенные продукты могут помочь поддержать здоровье в пожилом возрасте. Например, к ним относится свекла. В ней содержатся антоцианы, которые помогают улучшить пищеварение. Также специалисты отмечают пользу капусты, томатов, полезных для работы сердца из-за содержания ликопинов. Кроме того, этот овощ благотворно воздействует на зрение.

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Чеснок известен своим антимикробным воздействием. Помимо прочего он снижает свертываемость крови, нейтрализует токсины и риск развития рака ЖКТ.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости присутствия в рационе животного белка, йода и омеги-3. Все это содержится в мясе и рыбе.

Помимо прочего важно выпивать достаточное количество чистой воды в день, напомнили эксперты. Также полезными будут зеленый и травяной чаи.