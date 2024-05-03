Врачи назвали три главных врага сосудов в холодильнике

Врачи сходятся во мнении, что свободные сахара - лишние, так как они не содержат ничего, кроме пустых калорий. Их употребление лучше ограничить, подчеркивают специалисты. Иначе появляются серьезные риски для сосудов и сердца.

Кондитерские изделия, конфеты, сладкие и алкогольные напитки, подслащенные молочные продукты, хлопья и мюсли - основные источники свободного сахара для большинства людей, передает здоровое-питание.рф. Скрываются вредные продукты с достаточным количеством сахара и в холодильнике.

В их числе изделия из переработанного мяса, которые многие едят ежедневно, например, на завтрак, сочетая с яичницей.

Стоит быть осторожнее и с соусами на основе майонеза, которые, как правило, подолгу лежат на прилавках. Многие привыкли добавлять их почти во все блюда. В таких соусах присутствует не только сахар, но пагубно влияющие на сердце и сосуды усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы, соль.

Кроме того, добавленный сахар есть в творожной массе, а иногда в твороге и в молоке. Поэтому необходимо читать этикетку и молочного продукта, если есть цель ограничить сахар.

Врачи предупредили, что от излишков сахара в рационе нужно отказываться постепенно. Начать следует с напитков и особенно калорийных десертов. На первом этапе - отказаться от чая и кофе с сахаром, сладких напитков (перейти на домашние компоты, пить достаточно воды), сократить выпечку и конфеты.

Сокращая количество переработанных продуктов в рационе, не забывайте есть сложные углеводы, отметили специалисты.