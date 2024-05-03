Два стакана вишневого сока в день могут снизить риск сердечного приступа или инсульта

Учёные из Делавэрского университета в США назвали сок, богатый полифенолами, который снижает кровяное давление и уровень холестерина, защищая человека от сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идёт о терпком вишнёвом соке.

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Исследование с участием людей в возрасте от 65 до 80 лет показало, что употребление этого напитка снижает уровень воспаления и окислительного стресса, которые вызывают серьёзные заболевания. Об этом свидетельствовало снижение у них количества СРБ (С-реактивного белка) и МДА (малонового диальдегида) — химических веществ в крови, сигнализирующих о воспалительных процессах.

Терпкий вишнёвый сок два раза в день снизил уровень «плохого» холестерина на 11%, а СРБ — на 25% всего за 12 недель. Уровни МДА упали на 3%. Он также повысил активность гена OGG1, который участвует в восстановлении ДНК.