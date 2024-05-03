Врач ответила, можно ли заменить воду другими напитками

Полностью заменить воду другими напитками нельзя, предупредила врач-диетолог Анастасия Тараско. В беседе с «ФедералПресс» специалист уточнила, что лучшим индикатором потребления необходимого количества жидкости должны быть внутренние ощущения. По словам врача, норма в виде 20–30 мл воды на килограмм тела является относительной, так как зависит от здоровья, погодных условий и физических нагрузок.

Наше внутреннее чувство жажды является лучшим индикатором потребления необходимого количества воды, — пояснила врач.

Лучше всего всегда иметь доступ к питьевой воде, например носить с собой бутылку с жидкостью. Вместе с водой в рацион можно добавить морсы, компоты, травяной или зеленый чай. По словам Тараско, важно, чтобы в напитках не было подсластителей. Также стоит пить овощные бульоны: они содержат витамины и микроэлементы. Восполнить запас жидкости помогут и легкие куриные, рыбные и мясные бульоны. Они не заменят воду, но помогут восстановить водно-электролитный баланс.

Терапевт Ольга Чиркова ранее предупредила, что первыми симптомами сахарного диабета могут быть жажда, учащенное мочеиспускание, беспричинная слабость, быстрая утомляемость. Медик отметила, что насторожить должна и плохая заживляемость ран.