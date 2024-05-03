Как мужчины воюют с лысинами и в каком случае это бесполезно

Облысение — один из главных кошмаров мужчин во всем мире. Для борьбы с ним в ход идут любые средства: и странные БАДы, и средства народной медицины, и операции. И хотя женщины куда меньше переживают о потере волос, недавние исследования, проведенные в Южной Корее, показали: после пандемии коронавируса риск облысения увеличивается на 82 процента и у женщин, и у мужчин. Как спасти волосы, каких распространенных ошибок в войне с лысиной избежать и что делать, если голова уже начала сиять, «Ленте.ру» рассказали специалисты.

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Есть ли продукты, которые защищают от облысения?

Одной из причин проблем с волосами (от замедленного роста до выпадения) может быть неправильное питание. По словам дерматолога С.К. Гупты, особенно плохо на состояние волос влияют десять продуктов:

продукты с высоким содержанием сахара;

углеводы с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, белый рис, сладкие каши);

обработанные пищевые продукты;

жареное;

алкоголь;

соленое;

рыба с высоким содержанием ртути (рыба-меч, королевская макрель, акула);

соевые продукты;

БАДы с высоким содержанием витамина А или селена;

кофеин.

Поддержать же здоровье волос помогут фрукты, овощи, растительный белок, цельнозерновые продукты, заверил Гупта. Врач добавил, что важно следить за достаточным потреблением воды: ее дефицит тоже плохо сказывается на состоянии волос.

В то же время эксперт по превентивной медицине, дерматовенеролог, дерматолог и трихолог Европейского медицинского центра (EMC) Марина Гайдайчук заверила, что продукты не следует делить на рекомендованные и не рекомендованные для профилактики выпадения волос. «Самое важное — это сбалансированное питание, которое обеспечивает не только красивый внешний вид волос, но и здоровье всего организма в целом. Рацион должен состоять из достаточного количества белка, полезных жиров, сложных углеводов и быть богатым витаминами и микроэлементами», — отметила врач.

Источники белка — это мясо, рыба, морепродукты, птица, яйца, бобовые и молочные продукты; сложных углеводов много в крупах, а клетчатка содержится в растительной пище. Растительные масла холодного отжима богаты жирными омега-кислотами, укрепляют сосудистые стенки и участвуют в синтезе половых гормонов. А достойный уровень эстрогена в женском организме гарантирует хорошее качество и здоровье волос!, - Марина Гайдайчук, дерматовенеролог

В то же время врач отметила, что некоторые продукты лучше все-таки убрать из меню. «Важно также исключить из рациона трансжиры: они содержатся в производственной сладкой выпечке и конфетах. Трансжиры оказывают негативное влияние на все органы и системы, особенно на сосуды. Это приводит к нарушению кровоснабжения кожи волосистой части головы», — предупредила Гайдайчук.

А вот алкоголь, газированные напитки и фастфуд в умеренном количестве на качество волос не влияют, заверила Гайдайчук. Но если есть эти продукты на завтрак, обед и ужин, тогда выпадения волос не избежать.

Правда ли, что волосы выпадут, если ходить зимой без шапки?

Вопреки множеству мифов, отказ от шапки зимой к облысению не приводит, заверил врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин. «Исследования не подтверждают этот факт, потому что волосяные фолликулы обогреваются кровотоком, который доставляет тепло», — объяснил специалист.

Более того, к облысению приводит не отсутствие головных уборов, а злоупотребление ими. Ан Кен Су, автор блога DPRKHealth.org, посвященного вопросам здравоохранения в Северной Корее, назвал одной из причин повального облысения корейских мужчин непрерывное ношение армейских головных уборов — все трудоспособные мужчины в этой стране обязаны служить в вооруженных силах десять лет.

Однако пренебрегать шапкой в холодную погоду, конечно же, не стоит — как минимум из-за того, что при низких температурах вода, которая содержится в волосах, кристаллизуется, из-за чего волосы становятся ломкими и секущимися, объяснила ведущий трихолог, дерматолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Алена Романова.

Врач также не согласилась с тем, что холодная погода не влияет на процесс выпадения волос. «Низкие температуры провоцируют спазм кровеносных сосудов, что способно нарушить питание волосяных фолликулов и усилить выпадение волос», — отметила Романова.

Говоря о том, может ли шапка навредить, трихолог отметила, что для этого нужно не только носить ее постоянно, но и не мыть голову.

Например, если носить головной убор 24 часа в сутки и заодно пренебрегать мытьем головы. При таком положении дел кожа рискует стать жирной и покрыться себорейными корками. Это чревато развитием инфекционно-воспалительного процесса, а затем и усилением выпадения волос Алена Романова трихолог, дерматолог

Могут ли защитить от облысения маски для волос?

В сети можно найти множество советов о том, как из обычных продуктов смешать такое средство, которое защитит волосы от выпадения и сделает их красивыми и гладкими. Например, TikTok-блогерша Клаудия Мираллегро посоветовала смешать четверть стакана кокосового масла, такое же количество касторового масла и две чайные ложки масла розмарина в одной емкости. Однако врачи предупреждают: такие средства скорее навредят.

Алена Романова называет маски на основе смеси таких масел едва ли не худшим, что можно придумать для волос.

«Они не проникают в кожу головы и не оказывают никакого эффекта на структуру волоса. Уже через неделю-другую применения такая маска грозит прыщами, а в дальнейшем может спровоцировать воспаление, себорею и себорейный дерматит. В результате волосы не только не станут здоровее, но и начнут усиленно выпадать», — предупредила трихолог.

Дерматолог Марина Гайдайчук отметила, что делать маски можно, но точно не из масел. Врач объяснила, что в народном уходе за волосами важно, чтобы в средстве был раздражающий поверхностные капилляры кожи головы элемент. Часто используют сок чеснока или лука, коньяк или настойку острого перца, которые за счет раздражения капилляров стимулируют кровоснабжение волос и стимулируют их рост, объяснила Гайдайчук.

Многие представители негроидной расы, например, ежедневно втирают кокосовое масло в кожу головы и наносят его на волосы: они обладатели волос с хрупкой структурой, а солнце дополнительно пересушивает их. В этом случае использование кокосового масла оправданно, но если речь идет о жителях Центральной России, где солнечных дней не так много, а структура волос другая, то это средство вряд ли будет полезно. Но трихологи могут посоветовать уходовые средства с кокосовым маслом в составе. Например, если девушке пересушили волосы после окрашивания, других процедур в салоне или отдыха на море, - Марина Гайдайчук, дерматолог, трихолог

Назначать себе маски из средств народной медицины самостоятельно все-таки не стоит. Например, при борьбе с себореей иногда рекомендуют втирать в кожу головы касторовое масло. Но оно должно быть качественным, а применять его можно только после консультации со специалистом, отметила дерматолог.

Существуют ли лекарства от облысения?

В 2022 году управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США действительно одобрило первое в своем роде лекарство от облысения, через год появилось еще одно.

Разработка таких препаратов ведется и в России, рассказала Романова.

«Такие препараты относятся к биологической терапии и изначально разрабатывались для лечения аутоиммунных заболеваний, например, ревматоидного артрита. Интерес для трихологов ингибиторы янус-киназы представляют в области лечения гнездной алопеции, которая также имеет аутоиммунную природу», — говорит трихолог.

По словам Гайдайчук, разрабатываемые препараты показали неплохие результаты, особенно при лечении детей, у которые чаще всего сталкиваются именно с гнездной алопецией. Однако и этот способ нельзя назвать панацеей.

«Пока ученые склонны считать, что принимать терапию пациентам следует пожизненно. Стоимость лечения оценивается примерно 50 тысяч рублей в месяц, так что назвать этот вариант широко доступным сложно. Второй момент касается эффекта плато, который характерен для любой биологической терапии. Эффективность лечения снижается после достижения пациентом определенной дозы препарата, даже если он продолжает принимать лекарство», — объясняет дерматолог.

А вот специальных БАДов для роста волос не существует, соглашаются специалисты.

Это не более чем маркетинговый ход. Выпадение волос — это патологическое состояние, которое возникает по разным причинам. Это может быть анемия, вызванная дефицитом железа или витамина B12, последствия вирусных инфекций и так далее. Потеря волос часто оказывается побочным эффектом внутренних перестроек в организме: беременности, резкой потери веса и так далее. Если процесс уже запущен — единственным разумным решением будет обратиться к врачу, а не тратить время и средства на покупку БАДов. В остальном же для профилактики важно вести здоровый образ жизни и придерживаться сбалансированного рациона, - Алена Романова, трихолог

Кому поможет пересадка волос?

А вот пересадка волос поможет далеко не всем. По словам Гайдайчук, врачи делают эту процедуру только при наличии донорской зоны, достаточной для проведения манипуляции, а также при одном из двух условий:

андрогенетическая алопеция, когда процесс выпадения уже завершился и участок облысения остается неизменным два-три года;

последствия операции или травмы, когда волосистая часть головы покрыта посттравматическими рубцами.

Романова добавила, что не обязательно ездить за новыми волосами в популярную для этих целей Турцию, где клиники в действительности показывают разный уровень качества, — операции по пересадке хорошо делают и в России. «Вопреки опасениям, сбривать "родные" волосы ради операции не нужно — ни женщинам, ни даже мужчинам, хотя в их случае процесс пересадки может быть чуть дольше. Реабилитация после трансплантации волос занимает около двух недель, после чего пациент возвращается к привычной жизни. Придерживаться строгих ограничений или выполнять какие-то особенные требования в этот период не нужно. Достаточно просто мыть голову, как обычно, и ждать, когда волосы начнут расти», — объяснила трихолог.