Врач назвал три самые полезные летние ягоды

Врач Терентьева отнесла к самым полезным летним ягодам чернику, клюкву и голубику. Все они относятся к семейству Вересковых и роду Вакциниум. Название рода неслучайное: по одной из версий, оно происходит от латинского слова vacca — «корова». Древние подчёркивали целебные свойства этих ягод, считали их такими же нужными, как коровы в хозяйстве. Подробнее об этом рассказала руководитель отдела медэкспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева.

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3 самые полезные летние ягоды

Черника. Эту ягоду часто называют полезной для зрения, но она также помогает нормальной работе ЖКТ. Ягода успокаивает воспаления в желудке и кишечнике, объяснила врач. Голубика. Её ценят за антибактериальное действие, рассказала врач порталу News.ru. Но она также полезна для пищеварения. Клюква. Её отличает от других ягодок-сестричек не только красный цвет, но большое количество витамина C. А он помогает организму в борьбе с инфекциями. Но нужно помнить о мочегонном эффекте клюквы, добавила Терентьева.

А как же клубника? Бесполезной её тоже назвать сложно. К тому же ранее учёные обнаружили, что эта ягода способна улучшить память и умственные функции. Подробности — здесь.