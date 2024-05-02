Чистка зубов без достаточного количества воды ведет к их пожелтению

Чистка зубов без достаточного количества воды и сразу после употребления кислой пищи и напитков (овощей, фруктов и апельсинового сока) может спровоцировать пожелтение эмали. Об этом британский стоматолог Ферах Хамид рассказал изданию Daily Mail.

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Врач объяснил, что без добавления достаточного количества воды на поверхность зубной щетки и в ротовую полость консистенция зубной пасты остается слишком густой. В результате очищающие свойства продукта проявляются не в полной мере, а процедура ухода за зубами не выполняется качественно. Кроме того, вода смягчает щетинки зубной щетки, предотвращая травмирование десен.

Другой распространенной ошибкой является чистка зубов сразу после употребления кислой еды и напитков. К ним относятся соки, некоторые овощи (такие как помидоры), газировка и цитрусовые. Врач объяснил, что кислые продукты могут размягчать эмаль - внешнюю защитную оболочку зуба. Агрессивное воздействие пасты и механическое очищение с помощью щетки дополнительно повреждает эмаль, провоцируя появление микро-трещин и обнажая желтый слой дентина под ней.