Диетолог объяснила, почему беременным нельзя пить сок сельдерея

В Сети часто обсуждают «целебные» и полезные свойства сельдерея. Диетолог Полина Журавлева раскрыла, действительно ли растение настолько чудодейственно, как все говорят, и какие есть нюансы при его употреблении в повседневной жизни.

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«Сок из сельдерея способствует улучшению процессов пищеварения: напиток стимулирует кишечник к выработке полезных кислот, которые в свою очередь способствуют увеличению количества полезной микрофлоры, нормализации работы ЖКТ и другим полезным функциям», – рассказала диетолог.

О полезных свойствах продукта говорят и Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркивают, что в соке сельдерея много цинка, меди и фолиевой кислоты, большое количество витаминов группы B и антиоксидантов.

Однако, при всех полезных свойствах сока из сельдерея, пить этот «чудо-эликсир» можно далеко не всем, говорит Журавлева. Прежде всего, он противопоказан тем, у кого имеются проблемы с почками, и беременным женщинам. В первом случае сок увеличивает нагрузку на почки из-за сильных мочегонных свойств. У беременных же могут случиться преждевременные роды и увеличиться риск выкидыша.

Среди прочего, сельдерей хорош для профилактики рака и может помешать метастазированию. Растение не дает опухолям обрастать кровеносными сосудами, передает слова диетолога «Общественная служба новостей».

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