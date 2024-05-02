Диетолог порекомендовала отказаться от поедания кулича на ужин

Продукт «изобилует сахаром». Пасхальный хлеб можно есть на завтрак или обед в качестве перекуса, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина.

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«Если у человека нет сахарного диабета, от одного кусочка трагических последствий не наступит. Кусочек кулича вполне может себе позволить практически любой человек. Если мы хотим съесть больше, тогда это лучше делать не разово, а, допустим, на завтрак, обед. На ужин вообще лучше отказаться. Или в качестве перекуса. Здесь нужно понимать, смотря какой кулич. Если это кулич покупной, он изобилует сахаром, используется мука высшего сорта. Во-первых, тогда исключить другие углеводы».

Ранее Геннадий Онищенко призвал «умеренно наслаждаться» куличом.

Аналитики заявили о подорожании пасхального набора на 35% за три года. Если в 2021-м кулич весом 1,3 кг и десяток яиц стоили в среднем 819 рублей 50 копеек, то в 2024-м придётся заплатить 1105 рублей 70 копеек.

Как сообщает Forbes, ссылаясь на подсчёты компании Petrova Five Consulting, с 2023 года продукты для творожной пасхи прибавили в цене 6%, кулича — 10%, яйца подорожали на 50%. Отмечается, что самостоятельное приготовление кулича в этом году обойдётся в 537 рублей, что на 40% больше, чем весной 2021-го. Православные верующие в этом году отметят Пасху 5 мая.