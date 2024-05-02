Три ситуации, когда нельзя чистить зубы

Сложно найти человека, который не знал бы, что зубы рекомендуется чистить два раза в день. Однако для поддержания здоровья эмали не менее важно знать, в каких ситуациях зубы чистить категорически нельзя. Как раз о таких случаях рассказал стоматолог Шаади Манучехри в своем вирусном видео на TikTok — ролик набрал больше 12 миллионов просмотров. По словам врача-инфлюенсера, стоит отложить чистку зубов сразу после еды, в случае рвоты и после употребления сладостей.

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Согласны, рекомендации кажутся не слишком логичными, однако другие стоматологи поддержали коллегу.

«Многие люди думают, что кариес возникает из-за сахара, но он не является прямой причиной. Дело в кислоте, которая может вымывать минералы из внешнего слоя зуба, также известного как эмаль. Этот процесс называют деминерализацией», — объяснила доктор Тянь Цзян из Гарвардской школы стоматологии в беседе с изданием Today.

Эксперт подчеркнула, что происхождение кислоты значения не имеет. Это могут быть как лимоны и газировка, так и рвота.

«Если вы будете чистить зубы после рвоты, вы на самом деле нанесете кислоту на большую часть своей эмали и рискуете повредить ее зубной щеткой», — предупредила Диана Нгуен, руководитель отделения общей клинической стоматологии в Школе стоматологии Калифорнийского университета.

Что касается запрета на чистку зубов сразу после еды, эксперты сошлись во мнении, что желательно выждать 30–60 минут после приема пищи, так как в процессе еды эмаль размягчается. Если вам не терпится очистить рот от остатков пищи или после употребления сладкого, рекомендуется выпить воды или воспользоваться ополаскивателем.