Геннадий Онищенко призвал «умеренно наслаждаться» куличом

Это высокоуглеводный продукт, небольшой кусок съесть можно. Пасхальный хлеб не рекомендован людям с избыточной массой тела.

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Проблемы с лишнем весом могут спровоцировать «тьму системных заболеваний», включая диабет. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил академик РАН и бывший главный санитарный врач России.

«Кулич куличу рознь. Это вкусовые предпочтения. Есть кулич, который и в комнату не поместится. Надо очень умеренно. Всё хорошо в меру. И куличом насладиться небольшим кусочком. [Кулич не рекомендован — прим. ГМ] тем, у кого имеется избыточная масса тела. Избыточная масса тела, хоть мы до недавнего времени были после 50-60% по количеству граждан, имеющих избыточную массу тела и ожирения. Но в последние годы мы начали резко прибавлять, выбились в людях по интенсивности нарастания этого пагубного фактора нашей физиологии. Избыточная масса тела у эндокринологов практически приравнивается к диабету, потому что человек, у которого есть нарушение эндокринной системы, склонен к этому. И второе, когда человек не следит за своим объёмом, режимом, у него возникает ожирение, которое провоцирует эндокринную систему к диабету. И тот, и другой механизм — это плохо. Это сразу тьма системных заболеваний. А поскольку кулич — это прежде всего углеводы, причём быстроусвояемые».

Ранее аналитики заявили о подорожании пасхального набора на 35% за три года. Если в 2021-м кулич весом 1,3 кг и десяток яиц стоили в среднем 819 рублей 50 копеек, то в 2024-м придётся заплатить 1105 рублей 70 копеек.

Как сообщает Forbes, ссылаясь на подсчёты компании Petrova Five Consulting, с 2023 года продукты для творожной пасхи прибавили в цене 6%, кулича — 10%, яйца подорожали на 50%. Отмечается, что самостоятельное приготовление кулича в этом году обойдётся в 537 рублей, что на 40% больше, чем весной 2021-го.

Православные верующие в этом году отметят Пасху 5 мая.