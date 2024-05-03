Врач заявила об опасности татуировок

Процесс нанесения татуировок на кожу и так считается весьма травмирующим для организма, однако в некоторых случаях он может привести к воспалению лимфатических узлов. Об этом рассказала врач Марият Мухина.

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Медик пояснила, что в молодом возрасте пигменты тату легче воздействуют на кожу, так как она более склонна к восстановлению. Однако в процессе взросления последствия перманентного декора становятся более ощутимы.

По словам Мухиной, аккумулирование в кожных покровах пигментов в некоторых случаях приводит к увеличению лимфатических узлов. Эту модификацию организма также можно определить благодаря высокой температуре и чувству боли, передает Pravda.ru.

Рисунки на теле или перманентный макияж могут иметь не только эстетические последствия, но и серьезные угрозы для здоровья, рассказала дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Татуировки давно стали символом самовыражения в современном мире, однако некоторым знакам зодиака астрологи рекомендуют не украшать свое тело рисунками. Это связано с тем, что определенные тату могут принести негативные последствия.