Нарколог Исаев назвал самый безопасный для печени алкогольный напиток

Врач – психиатр-нарколог Руслан Исаев рассказал, какой алкоголь наименее опасен для печени.

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Среди крепких напитков самым безопасным Исаев назвал ром. Врач пояснил, что в нем содержатся фосфор, цинк и калий, за счет чего этот напиток менее агрессивно, чем другие виды алкоголя, воздействует на печень.

Вторым относительно безопасным алкоголем специалист назвал текилу. В России ее часто употребляют с лимоном и солью, вследствие чего в организм попадают витамин С и хлорид натрия, что способствует снижению тяжести похмелья.

– Многолетнее алкогольное повреждение печени приводит к развитию гепатита, фиброза и цирроза печени, который уже необратим, – напомнил эксперт.

Он также предупредил, что не существует безопасной дозы алкоголя, особенно сильно он влияет на печень, которая перерабатывает большую часть этилового спирта, попавшего в организм. Слова Исаева передает "Газета.ru".