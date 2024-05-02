Диетолог раскрыл безопасную дозу куличей на Пасху

Куличи и твороженные пасхи в небольших количествах являются хорошим вариантом для выхода из поста, считает диетолог, эндокринолог Оксана Михалева. Безопасную дозу праздничных угощений на Пасху она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

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Михалева отметила, что заканчивать пост надо постепенно, так как при его соблюдении меняется работа пищеварительной системы, вырабатываются другие ферменты и даже видоизменяется состав кишечной микробиоты. По ее мнению, куличи, приготовленные из натуральных продуктов, хорошо пойдут для возвращения к обычному рациону питания. Она уточнила, что такая выпечка помогает восполнить энергию за счет содержания сложных и простых углеводов, а сухофрукты и цукаты насыщают организм витаминами и полезными минералами.

Вместе с тем специалистка напомнила, что кулич — это высококалорийный продукт, который содержит много жира и углеводов, поэтому употреблять его надо в меру. Склонным к полноте людям и тем, кто имеет ожирение или атеросклероз, она посоветовала съедать не более 100-150 граммов в сутки.

«Здоровым можно и побольше, граммов 300 на праздник допустимо», — сказала Михалева.

Диетолог добавила, что вареные яйца и творожные пасхи тоже подойдут для выхода из поста, но при условии разумного потребления. Если же на столе кроме традиционных угощений будут вино, мясо и другие продукты, то можно легко переесть, предупредила Михалева. Это, по ее словам, грозит проблемами с пищеварением, появлением чувства тяжести, вздутием живота, повышенным газообразованием, отрыжкой, изжогой, запором или диареей. Врач также указала, что большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт может вызвать обострение хронических заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и гастрит, и ухудшить течение воспалительных заболеваний кишечника.

Ранее врач-терапевт Екатерина Ладыгина заявила, что при похудении допустимо есть хлеб. По ее словам, ржаной хлеб хорошо насыщает и содержит полезные для пищеварения волокна.