Почему с мокрыми волосами нельзя выходить на улицу

Когда на улице становится тепло, может возникнуть соблазн выйти из дома после мытья головы с не до конца просушенными волосами. О том, почему этого нельзя делать, рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Козлова, пишет aif.ru.

Выход на улицу с мокрыми волосами в прохладную погоду способствует переохлаждению головы и, как следствие, возникновению болезненного синдрома. Этому особенно подвержены люди с чувствительной нервной системой, а также страдающие от мигреней, отметила врач.

Также переохлаждение на свежем воздухе провоцирует снижение общего иммунитета, из-за чего увеличивается риск простуды. Дело в том, что организм вынужден тратить больше энергии на поддержание необходимой температуры, а это снижает способность противостоять вирусам.

Кроме того, влага может негативно повлиять на сами волосы – они становятся ломкими и секущимися. Перепады температур также могут вызвать сухость кожи головы.

Таким образом, лучше всего перед выходом на улицу дать волосам как следует высохнуть. Это поможет избежать простуды и сохранит красоту и здоровье волос, заключила врач.

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