Гастроэнтеролог назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела
Питание влияет на интенсивность запаха тела. Гастроэнтеролог Кливлендской клиники в США Кристин Ли объясняет, к каким продуктам следует относиться с осторожностью.
Больше всего на запах тела влияют продукты с высоким содержанием серной кислоты. Соединения могут всасываться в кровоток и выделяться через потовые железы.
Вызвать неприятный запах могут следующие продукты:
- специи, такие как карри, тмин и пажитник;
- ченок и лук;
- красное мясо;
- крестоцветные овощи, например, брокколи, белокочанная, брюссельская и цветная капуста;
- спаржа;
- алкоголь;
- рыба.
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