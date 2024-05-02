Гастроэнтеролог назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела

Питание влияет на интенсивность запаха тела. Гастроэнтеролог Кливлендской клиники в США Кристин Ли объясняет, к каким продуктам следует относиться с осторожностью.

Больше всего на запах тела влияют продукты с высоким содержанием серной кислоты. Соединения могут всасываться в кровоток и выделяться через потовые железы.

Вызвать неприятный запах могут следующие продукты: