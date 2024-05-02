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Гастроэнтеролог назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела

Питание влияет на интенсивность запаха тела. Гастроэнтеролог Кливлендской клиники в США Кристин Ли объясняет, к каким продуктам следует относиться с осторожностью.

Гастроэнтеролог назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела
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Больше всего на запах тела влияют продукты с высоким содержанием серной кислоты. Соединения могут всасываться в кровоток и выделяться через потовые железы.

Вызвать неприятный запах могут следующие продукты:

  • специи, такие как карри, тмин и пажитник;
  • ченок и лук;
  • красное мясо;
  • крестоцветные овощи, например, брокколи, белокочанная, брюссельская и цветная капуста;
  • спаржа;
  • алкоголь;
  • рыба.
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