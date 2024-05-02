Диетолог рассказал, почему шашлык стоит сочетать с гранатовым соусом

Шашлык из свинины или баранины не стоит сочетать с картофелем или белым хлебом, потому что это может негативно сказаться на печени. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

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Чтобы не навредить здоровью, она рекомендует есть шашлык с гранатовым соусом, ткемали или томатным соусом домашнего приготовления. По ее словам, это позволит ускорить обмен веществ и быстрее переварить даже жирное мясо. Еще одно правило - есть мясо с овощами и зеленью.

"Любая зелень помогает перевариванию, "разбавляет" белок, клетчатка способствует перистальтике. Если не любите сырые овощи, приготовьте овощную икру - запеките на углях баклажаны, помидоры, кабачки, перец, лук. Нарежьте помельче, добавьте много зелени и чуть-чуть растительного масла", - заключила Денисенко.

Врач-терапевт, эндокринолог медицинского центра "ПревентМед" Фариза Мудаева до этого рассказала "Газете.Ru", что пережаренные шашлыки могут привести к повышению рисков развития онкологических заболеваний. По ее словам, шашлыки опасны тем, что при высоких температурах горения происходит обугливание мяса, в результате чего идет выработка конечных продуктов гликации.