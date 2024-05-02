Между чувством одиночества, социальной изоляцией и тягой к сладкому есть прямая связь. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Врач ссылается на исследование ученых, которые выяснили, что у одиноких людей чаще всего встречается ожирение и нарушения пищевых привычек. Как оказалось, их мозг активнее реагирует на изображения сладкой еды, чем на изображения соленой пищи.

По словам Павловой, снизить тягу к сладкому можно, если чаще общаться с людьми. Для начала, стоит определить, что именно вызывает желание изолироваться, рекомендует врач.

После надо сосредоточиться на других людях, задавать им вопросы и вовлекаться в разговор, заменить негативные мысли позитивными и вести дневник. В то же время необходимо заниматься спортом и пересмотреть свои пищевые привычки, посоветовала врач.