Назван незаменимый инвентарь для занятий в спортзале

Незаменимым инвентарем для занятий в спортзале являются атлетический пояс, кистевые ремни, перчатки и дневник тренировок, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. Он отметил, что первые три атрибута сводят риск некоторых травм к минимуму.

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Первое — кистевые ремни, которые позволяют цепляться за различные тренажёры, перекладины. Они позволяют увеличивать нагрузку на крупные мышцы, на мышцы спины, с другой стороны, мы практически полностью выключаем мышцы предплечья, соответственно, плечи при этом не будут гармонично развиваться, — добавил Саутин.

Собеседник подчеркнул: атлетический ремень снижает риск травмы нижней части спины, особенно при работе с предельными весами в приседаниях, становой тяге и ряде других упражнений. Саутин напомнил: перчатки не позволят снарядам выскользнуть из рук.

Перчатки не позволят выскользнуть снарядам и травмировать себя или окружающих. Перчатки позволяют защитить от повреждения кожные покровы, избежать образования массивных мозолей. Очень важно вести дневник своих тренировок. Это позволяет отслеживать прогресс, это сказывается и психологически, потому что вы видите, как меняется тренировка, знаете, что уже умеете делать, можете планировать, — подытожил Саутин.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда, стоя на четвереньках, попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».