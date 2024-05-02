Диетолог объяснил, можно ли найти полезное блюдо в меню заведений фастфуда

Не секрет, что пища, предлагаемая в ресторанах и кафе быстрого питания, не отличается особой полезностью. Поэтому люди, предпочитающие здоровый образ жизни, обходят их стороной. Однако, по мнению врача-диетолога Александры Разареновой, не все так однозначно - в меню заведений фастфуда все же можно выбрать приемлемые блюда. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По словам диетолога, поесть в заведении быстрого питания с минимальным ущербом для пищеварения можно, если выбирать блюда, приготовленные на углях. Подойдут рыба или овощи, запеченные на гриле, но ни в коем случае не жаренные во фритюре. К тому же лучше избегать больших порций и заказывать пищу в наименьшей расфасовке.

«Вместо двух половинок булочки можно попросить одну, выбрать цельнозерновую булочку или вообще заменить ее листьями салата. Это поможет уменьшить потребление углеводов. Попросите также добавить больше свежих овощей к вашему блюду, чтобы количество питательных веществ в нем увеличилось. Вместо майонеза вы можете выбрать соус на основе йогурта или горчицы», - советует специалист.

По словам Разареновой, стоит больше предпочтений отдавать меню низкокалорийной направленности, что поможет сократить количество жира и углеводов в организме. Следует также избегать блюд с повышенным содержанием белка, таких, как яйца, тофу или фасоль. А сладкие газированные напитки лучше заменить водой или зеленым чаем.