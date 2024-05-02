Доктор Хайманов рассказал о пользе брокколи и брюссельской капусты

По словам врача Марка Хаймана, для того, чтобы замедлить процесс старения, необходимо пересмотреть свой рацион, добавив в него определенные продукты, положительно сказывающиеся на общем состоянии организма. Так, доктор включил в этот список брокколи, белокочанную и брюссельскую капусту. Хайман утверждает, что это наиболее эффективные продукты, замедляющие процесс старения.

© runews24.ru

Кроме того, врач рассказал о пользе жареной рыбы, оливкового масла, орехов, темного шоколада и томатов.

«Всего половина чайной ложки оливкового масла первого холодного отжима в день может значительно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, респираторных заболеваний и рака», — утверждает доктор.

Ранее Агапкин развеял популярный миф, согласно которому из-за промокших ног можно заболеть простудой. Также врач рассказал о фрукте, который поможет понизить артериальное давление и посоветовал есть тёмный шоколад, чтобы защитить сосудистую систему от тромбов.