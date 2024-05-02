Выяснилось, сколько яиц можно съедать в день

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что в день можно съедать примерно два яйца. Именно такое количество не нарушит баланса питательных веществ в рационе.

«Каких-то конкретных цифр, сколько яиц нужно в день, не существует, так как все мы с вами разные, с разными потребностями. Но здоровое питание подразумевает разнообразие в рационе, поэтому приблизительно рекомендуется есть не более двух яиц в день, чтобы не вытеснять другие продукты и получать все питательные вещества», - цитирует Комиссарова РИА Новости.

При этом, указала эксперт, единичное переедание яиц не грозит опасными последствиями.

Напомним, уже в это воскресенье, 5 мая, православные будут отмечать Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха).

Ранее выяснилось, сколько россияне потратят на минимальный и максимальный пасхальный набор. Так, набор минимум обойдется россиянам в 1088 рублей, а за набор максимум придется заплатить 1623 рубля.