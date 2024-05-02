Россиянам назвали допустимую норму куличей на Пасху

Врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалев отметила, что страдающим полнотой, диабетом и атеросклерозом рекомендуется съедать не более 150 г кулича.

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«Людям, склонным к полноте или уже имеющим избыточный вес, диабет, атеросклероз, с такими продуктами нужно быть осторожными. Можно съесть один кусочек 100–150 г, не более. Здоровым можно и побольше, 300 г на праздник допустимо», ― заявила Михалева в беседе с «Газетой.Ru».

Доктор подчеркнула, что кулич отличается повышенным гликемическим и инсулиновым индексом, из-за чего употребление этого блюда в больших количествах может привести к набору лишнего веса.

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