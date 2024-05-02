Врач назвал неочевидный способ защититься от деменции

Все знают, что, если не чистить зубы, рано или поздно придётся лечить кариес. Но, оказывается, не только его. Если вы не уделяете внимание гигиене полости рта и здоровью дёсен, вы увеличиваете риски других патологий вроде сердечно-сосудистых проблем, диабета и даже старческого слабоумия. Вот как это работает.

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Здоровье дёсен и деменция: как они связаны

Клетки мозга защищены от попадания ядовитых веществ, но не на 100%. Теоретически бактерии из разных частей тела, в том числе из воспалённых дёсен, могут попасть в мозг вместе с кровью, рассказал хирург-стоматолог, пародонтолог, профессор Института Форсайта Альп Кантарчи.

Даже если бактерии не задержатся в мозгу, они всё равно смогут воздействовать на его клетки. Например, стимулируют там воспаление, а это одна из основных причин деменции, сказал врач в подкасте ZOE Science and Nutrition.

Также бактерии могут нарушить работу иммунных клеток в мозгу, которые избавляют от амилоидных бляшек — причины болезни Альцгеймера, добавил стоматолог.

Как правильно чистить зубы

Сохранить здоровье полости рта помогает ежедневная гигиена. При этом не все знают, как правильно её обеспечить. Например, чистить зубы нужно дважды в день — не меньше 10 минут за раз, заявила стоматолог Надежда Патлатая.

Вот основные правила: