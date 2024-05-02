Врач объяснила, отказ от какой еды меняет внешность

Сбалансированный рацион предполагает употребление белков, жиров и углеводов. Если это правило нарушается, то последствия не заставят себя долго ждать. На что следует обратить внимание, чтобы помочь своему пищеварению, сохранить красоту и здоровье, объяснила эндокринолог Екатерина Янг.

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Как пишет врач в своем Telegram-канале, лучше начинать прием пищи с белков. Присутствие правильных жиров - также обязательно. Отказ от них плохо отражается на внешности, меняя ее.

"Правильные жиры играют важную роль в поддержании пищеварения, здорового веса и красоты", - подчеркнула специалист, посоветовав не отказываться от оливкового масла, авокадо, орехов.

Они, кстати, способствуют лучшему насыщению даже небольшой порцией пищи, что важно при похудении.

"При необходимости такие продукты могут служить хорошим вариантом для перекуса", - добавила врач.

Без углеводов также не может быть здорового рациона. Однако стоит заменить простые углеводы в рационе на сложные.

"Бутерброды и булочки - на термически обработанные овощи и безглютеновые крупы", - посоветовала врач.

Екатерина Янг предупредила, что простые углеводы провоцируют избыточный рост бактерий в тонком кишечнике. Они же могут стать причиной вздутия.

Ранее терапевт и дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова перечислила привычки, которые старят человека раньше времени. По словам врача, сладкое, молочное, частые приемы пищи - это то, от чего надо постепенно уходить.