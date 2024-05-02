Известно, что в 1 из 5 веганских и вегетарианских диет не хватает витамина В12. Причём этот дефицит только увеличивается с возрастом. И это проблема, поскольку данный витамин нужен каждой клетке тела человека.

Витамин B12 содержится только в продуктах животного происхождения. К ним относятся рыба, мясо, птица, яйца, молоко и другие молочные продукты. Много витамина В12 в говядине, рыбе, печени ягнёнка. Из растительных продуктов, из которых можно получить B12, наиболее подходящими являются нори (морские водоросли).

Получается, что если вы не едите мясо вообще иди едите не такое, какое надо, то у вас легко может возникнуть дефицит витамина В12. Организм при этом будет подвергаться риску развития фолат-дефицитной анемии. Симптомы этого состояния включают учащённое дыхание и одышку, головные боли, расстройство желудка, потерю аппетита, проблемы со зрением, диарею, недержание мочи, лёгкую депрессию и беспокойство, проблемы с памятью. И это не самое страшное: при такой анемии организм теряет способность поглощать и усваивать В12. Это важно заметить в течение 8-12 недель.

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Недостаток витамина B12 может увеличить риск развития у ребёнка врожденного дефекта, известного как дефект нервной трубки. Из-за этого нервная трубка не будет закрываться, что сделает её уязвимой для повреждения околоплодными водами.

Сейчас веганам рекомендуется для профилактики дефицита витамина В12 каждый день принимать пищевые добавки с ним. Но важно найти правильный тип добавок (с маркировкой GMP). Помимо этого, людям, которые придерживаются растительной диеты, нужно употреблять обогащённые продукты. К ним относятся альтернативные виды молока, йогурты, напитки и даже каши.

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