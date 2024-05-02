$91.78-0.2398.03-0.69
Войти в почту

Перечислены главные продукты для долголетия

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, важно отказаться от употребления обработанных продуктов. Также есть пища, которая омолаживает организм.

  • Овощи. Эффективнее всего замедляют старение и защищают от рака брокколи, белокочанная, брюссельская капуста. 3/4 вашей тарелки должны быть заполнены овощами.
  • Темнолистая зелень. Такие овощи защитят от рака, сахарного диабета и других болезней за счёт фолиевой кислоты в составе.
  • Жирная рыба. Она богата белком и омега-3. Ешьте дважды в неделю лосось.
  • Оливковое масло первого холодного отжима. Для снижения вероятности смерти от болезней сердца, нейродегенеративных, респираторных болезней и рака нужно в день употреблять всего половину чайной ложки такого масла.
  • Фрукты. Употребляйте такие, которые содержат мало сахара и много антиоксидантов.
  • Ферментированные продукты. Например, комбуча, кимчхи.
© Pixabay RitaE
  • Фундук и орехи. Они полезны в первую очередь для сердца.
  • Йогурт. Если его употреблять часто, то он поможет снять стресс, успокоиться, улучшить сон.
  • Тёмный шоколад. Ешьте такой, который содержит 75% и больше какао.
  • Бобовые. Они помогут нормализовать уровень сахара в крови, снизить холестерин, риск возникновения рака толстой кишки.
  • Томаты. В их состав входит ликопин, антиоксиданты, витамин С.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ
Видео
1