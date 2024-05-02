Перечислены главные продукты для долголетия
Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, важно отказаться от употребления обработанных продуктов. Также есть пища, которая омолаживает организм.
- Овощи. Эффективнее всего замедляют старение и защищают от рака брокколи, белокочанная, брюссельская капуста. 3/4 вашей тарелки должны быть заполнены овощами.
- Темнолистая зелень. Такие овощи защитят от рака, сахарного диабета и других болезней за счёт фолиевой кислоты в составе.
- Жирная рыба. Она богата белком и омега-3. Ешьте дважды в неделю лосось.
- Оливковое масло первого холодного отжима. Для снижения вероятности смерти от болезней сердца, нейродегенеративных, респираторных болезней и рака нужно в день употреблять всего половину чайной ложки такого масла.
- Фрукты. Употребляйте такие, которые содержат мало сахара и много антиоксидантов.
- Ферментированные продукты. Например, комбуча, кимчхи.
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- Фундук и орехи. Они полезны в первую очередь для сердца.
- Йогурт. Если его употреблять часто, то он поможет снять стресс, успокоиться, улучшить сон.
- Тёмный шоколад. Ешьте такой, который содержит 75% и больше какао.
- Бобовые. Они помогут нормализовать уровень сахара в крови, снизить холестерин, риск возникновения рака толстой кишки.
- Томаты. В их состав входит ликопин, антиоксиданты, витамин С.
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