Перечислены полезные для здоровья свойства имбиря

Имбирь — пряность, которая отличается ярким вкусом. Добавлять этот продукт можно в чай, смузи или к различным блюдам.

Если вы будете ежедневно в течение месяца употреблять имбирь, то вас ждут следующие положительные изменения.

Снятие воспаления в организме. Противовоспалительным действием обладает гингерол в составе имбиря. Благодаря этому продукту вы облегчите воспалительные заболевания кишечника или артрит. Однако перед добавлением в рацион имбиря проконсультируйтесь с врачом.

Избавление от тошноты. Особенно это касается тошноты по утрам.

Облегчение мышечных болей. Имбирь поможет уменьшить боль и дискомфорт в конечностях. Всё благодаря его противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.

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Поддержание работы кишечника. Имбирь стимулирует работу пищеварительной системы, способствует плавному движению еды по кишечнику. Также полезно для кишечника соединение гингерол.

Снижение уровня холестерина. В частности, «плохого» холестерина.

Укрепление иммунитета. Благодаря гингеролу вы усилите иммунную систему.

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